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Поезд сошёл с рельсов: цистерны с мазутом остановили движение в Ростовской области

Поезд сошёл с рельсов: цистерны с мазутом остановили движение в Ростовской области

Известно о сходе вагонов грузового поезда - все произошло вчера, 20 сентября, в 13:26. Как пояснили железнодорожники, это были цистерны с мазутом.

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