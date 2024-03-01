Запасы воды в водохранилищах Крыма превышают 200 млн кубов

Запасы воды в крымских водохранилищах превышают 200 млн кубометров. Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в феврале, по сравнению с январем и декабрем, количество выпавших осадков на территории речных бассейнов было в 2,5-3 раза меньше.