В воскресенье, 12 июля, стало известно о смерти сенатора Линдси Грэма*. За несколько часов до кончины политик в разговоре с собеседником пошутил, что не может покинуть этот мир, не добившись принятия «сокрушительных» ограничительных мер против России.
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