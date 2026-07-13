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Сенатор Грэм* перед смертью пообещал новые санкции против России

В воскресенье, 12 июля, стало известно о смерти сенатора Линдси Грэма*. За несколько часов до кончины политик в разговоре с собеседником пошутил, что не может покинуть этот мир, не добившись принятия «сокрушительных» ограничительных мер против России.

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