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Черниговский: Борьба с «наливайками» ударит по тысяче добросовестных баров в Петербурге

Законодательное собрание Санкт-Петербурга планирует полностью запретить продажу алкоголя с 22 часов вечера до 11 утра для объектов общепита, расположенных в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов.

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