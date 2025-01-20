В Узбекистане опровергли слухи о создании новой авиакомпании GAB Airlines

Сообщения о создании в Узбекистане новой авиакомпании GAB Airlines, распространяемые в СМИ и Telegram-каналах не соответствуют действительности, заявила 19 января пресс-служба агентства гражданской авиации республики.
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