В Польше 19-летнему украинцу чуть не выбили глаз за украинский язык

Попытки некоторых польских и украинских политиканов как-то сгладить очередное обострение отношений между странами, поводом для которого стало присвоение Владимиром Зеленским звания «героев УПА*» одному из подразделений ВСУ, трещина в отношениях оказалась сложной для реставрации.