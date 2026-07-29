В Польше 19-летнему украинцу чуть не выбили глаз за украинский язык

Попытки некоторых польских и украинских политиканов как-то сгладить очередное обострение отношений между странами, поводом для которого стало присвоение Владимиром Зеленским звания «героев УПА*» одному из подразделений ВСУ, трещина в отношениях оказалась сложной для реставрации.
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