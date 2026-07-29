Антифашист
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Антифашист

115 подписчиков

В Польше 19-летнему украинцу чуть не выбили глаз за украинский язык

В Польше 19-летнему украинцу чуть не выбили глаз за украинский язык

Попытки некоторых польских и украинских политиканов как-то сгладить очередное обострение отношений между странами, поводом для которого стало присвоение Владимиром Зеленским звания «героев УПА*» одному из подразделений ВСУ, трещина в отношениях оказалась сложной для реставрации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии