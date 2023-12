Лучшие снимки дикой природы, получившие награду One Eyeland Photography Awards 2023

Первое место — снимок Ларса Бойскера, Германия / © One Eyeland Photography Awards 2023 Второе место — снимок Аруна Моханраджа, Великобритания / © One Eyeland Photography Awards 2023 Третье место — снимок Ксавье Ортега, Испания / © One Eyeland Photography Awards 2023 Четвертое место — снимок Кристиана Санчеса, Коста-Рика / © One Eyeland Photography Awards 2023 Пятое место — снимок Дэниела Ньютона, Объединенные Арабские Эмираты / © One Eyeland Photography Awards 2023 Шестое место — снимок Амита Кришны С.