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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Ирина Мва
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"Раба любви" стала рабой Америки: Сбежавшая в США Елена Соловей перешла на сторону киевского режима

"Раба любви" стала рабой Америки: Сбежавшая в США Елена Соловей перешла на сторону киевского режима

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Она уехала с семьей в Штаты на пике карьеры. Но за океаном работала горничной и мыла тарелки.

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Комментарии
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Леонид Никулин
еще одна дебилка престарелая....да и слишком много шума было вокруг нее -а копни ..ведь не самая талантливая актриска СССР
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1 час.
света челюбеева
Талантом  и любовью к Родине не блистала .
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52 мин.
Ирина Мва
ей бы роль вампирши подошла...причмокивает с придыханием...вот и весь талант...народ ее уже и не помнит...и правильно делает...ибо любовь без радости была-разлука стала без печали👍
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30 мин.
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