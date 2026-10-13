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Регионы России

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Два пассажирских лайнера подали сигнал бедствия над Нижним Новгородом

Два пассажирских лайнера подали сигнал бедствия над Нижним Новгородом

В небе над Нижним Новгородом с интервалом в пять минут два пассажирских самолёта подали сигнал бедствия из-за критически малого остатка топлива.

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