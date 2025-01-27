Губернатор Гладков предложил лишать подростков гособразования за критику СВО

Гнилые ягодки надо выбрасывать из корзины, чтобы сохранить здоровые. Удалив одного-двух-трёх придурков не имеющих понятия Родина, долг, обязанности и об этом должны сообщать все источники информации, реакция будет мгновенной. И эта реакция предотваратит падение других неустойчивых юнцов. И родители, конечно, тоже должны отвечать. Каждый должен знать. что нарушать законы нельзя.

Александр Симаков

Малолетние "оппозиционеры" отучившись в ВУЗах, в дальнейшем могут пойти (или их будут протаскивать) вверх по карьерной лестнице. И окажутся у власти нелояльные государству чиновники и руководители. Эту мину замедленного действия надо обезвреживать уже в зародыше, в том числе и запрещая таким подросткам обучение в государственных ВУЗах и техникумах. В России уже нечто подобное происходило совсем недавно - из Вузов отчисляли "навальнят" и прочих "несогласных" в 2021 году за участие в протестах.