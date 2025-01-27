Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Губернатор Гладков предложил лишать подростков гособразования за критику СВО

Губернатор Гладков предложил лишать подростков гособразования за критику СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства предложил обсудить вопрос о лишении подростков доступа к государственному образованию в техникумах и вузах за противоправные действия и высказывания в отношении СВО.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Гнилые ягодки надо выбрасывать из корзины, чтобы сохранить здоровые. Удалив одного-двух-трёх придурков не имеющих понятия Родина, долг, обязанности и об этом должны сообщать все источники информации, реакция будет мгновенной. И эта реакция предотваратит падение других неустойчивых юнцов. И родители, конечно, тоже должны отвечать. Каждый должен знать. что нарушать законы нельзя.
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20 час.
Александр Симаков
Малолетние &quot;оппозиционеры&quot; отучившись в ВУЗах, в дальнейшем могут пойти (или их будут протаскивать)  вверх по карьерной лестнице. И окажутся у власти нелояльные государству чиновники и руководители. Эту мину замедленного действия надо обезвреживать уже в зародыше, в том числе и запрещая таким подросткам обучение в государственных ВУЗах и техникумах.   В России уже нечто подобное  происходило совсем недавно - из Вузов отчисляли &quot;навальнят&quot; и прочих &quot;несогласных&quot; в 2021 году за участие в протестах.
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20 час.

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