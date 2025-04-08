Мясников заявил, что система ОМС убивает медицину и поощряет фикцию

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников, комментируя ситуацию в здравоохранении в беседе с Общественной службой новостей, заявил: система обязательного медицинского страхования (ОМС) разрушает основы здравоохранения и порождает фиктивные подходы к лечению.