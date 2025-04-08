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Мясников заявил, что система ОМС убивает медицину и поощряет фикцию

Мясников заявил, что система ОМС убивает медицину и поощряет фикцию

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников, комментируя ситуацию в здравоохранении в беседе с Общественной службой новостей, заявил: система обязательного медицинского страхования (ОМС) разрушает основы здравоохранения и порождает фиктивные подходы к лечению.

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