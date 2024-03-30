В Китае стартовали продажи электромобиля Xiaomi SU7

Компания Xiaomi представила свой первый электромобиль Xiaomi SU7. По словам генерального директора компании Лэй Цзюня, продажи начались успешно - уже спустя первые 27 минут после старта было получено более 50 тысяч заказов.
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