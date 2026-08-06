Обновление Приложения № 8 — новые коды документов для таможенного декларирования

Таможенное декларирование товаров в России требует внимательного оформления документов, поскольку от правильного указания сведений зависят скорость выпуска груза, отсутствие задержек на границе и корректность прохождения всех процедур.
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