Театр абсурда

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В мире будут только две сверхдержавы – США и Китай

В мире будут только две сверхдержавы – США и Китай

Грустно это читать, но скорее всего он прав. Евгений Сатановский считает, что все попытки России установить многополярный мир, где все прислушиваются к мнению друг друга, не увенчаются успехом.

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Комментарии
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Федор Родников
Не пыжься Армагедоныч ты не Жириновский и предсказатель из тебя как из гандона парашют😜
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16 час.
Сергей Лазарев
Хоть и не Киссенджер, но Увы возраст  -  &quot;                                                  ...а помнишь каким я был...&quot;))))))))) (Абдула)
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16 час.
Наталья Денисенко
США-сверхдержавность противопоказана.По моральным соображениям.Много ненависти,снобизма и злобы.
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14 час.

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