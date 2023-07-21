Грустно это читать, но скорее всего он прав. Евгений Сатановский считает, что все попытки России установить многополярный мир, где все прислушиваются к мнению друг друга, не увенчаются успехом.
В мире будут только две сверхдержавы – США и Китай
Комментарии
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Федор Родников
Не пыжься Армагедоныч ты не Жириновский и предсказатель из тебя как из гандона парашют😜
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16 час.
Сергей Лазарев
Хоть и не Киссенджер, но Увы возраст - " ...а помнишь каким я был..."))))))))) (Абдула)
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16 час.
Наталья Денисенко
США-сверхдержавность противопоказана.По моральным соображениям.Много ненависти,снобизма и злобы.
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14 час.
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