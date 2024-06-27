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Царьград

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В Балашихе тренер оставил детей без лагеря и без семи миллионов рублей

В Балашихе тренер оставил детей без лагеря и без семи миллионов рублей

Родители подозреваемого написали коллективное заявление в полицию.В подмосковной Балашихе тренера из секции по айкидо подозревают в краже семи миллионов рублей.

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