Врач Подкорытова назвала причины развития гипертонии у молодых людей

В прошлом гипертония считалась недугом исключительно старшего поколения, однако сейчас заболевание стремительно молодеет, поражая пациентов до 50 лет, об этом RuNews24 рассказала врач Надежда Подкорытова.
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