Как правильно выбрать экологичные материалы для ремонта, отделки и строительства

Сегодня запрос на экологичность материалов для отделки дома или квартиры становится все актуальнее. Каждый хочет жить в безопасном для здоровья доме, а потому многие стараются обращать внимание на экологичность материалов, используемых в ремонте и обустройстве интерьера.