Сотрудник приморского ГУ МЧС погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым

Сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский погиб, выполняя задачи специальной военной операции (СВО) вместе с экс-командиром добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым.
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