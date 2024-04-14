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Малолетние диверсанты в русском тылу. Задержанная банда призналась, как вербует подростков в РФ

Малолетние диверсанты в русском тылу. Задержанная банда призналась, как вербует подростков в РФ

Российские военные суды впервые за все время проведения спец операции начали рассматривать дела об участии граждан в диверсионных сообществах.

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Комментарии
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Улена
Упустила страна своих детей. Патриотизм на пустом месте не появляется, воспитанием надо заниматься! Народ отупел за последние годы, только о деньгах и думает, ничего святого не осталось, никакой духовности! Родители, школа, чему вы учите детей?!
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39 мин.
Виктор Рыбаков
Столько лет внушали,что главное-бабло,вот и пожинаем ...
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9 мин.
В
Воробей
Не иметь СИСТЕМЫ идеологической работы с подрастающим поколением - роскошь, позволительная только для колонии. Сейчас для РФ, со всем санкциями и долгосрочным противостоянием Западу, самое время осознать этот принцип и серьёзно взяться за дело.
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29 сек.

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