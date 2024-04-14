Малолетние диверсанты в русском тылу. Задержанная банда призналась, как вербует подростков в РФ

Упустила страна своих детей. Патриотизм на пустом месте не появляется, воспитанием надо заниматься! Народ отупел за последние годы, только о деньгах и думает, ничего святого не осталось, никакой духовности! Родители, школа, чему вы учите детей?!

В

Воробей

Не иметь СИСТЕМЫ идеологической работы с подрастающим поколением - роскошь, позволительная только для колонии. Сейчас для РФ, со всем санкциями и долгосрочным противостоянием Западу, самое время осознать этот принцип и серьёзно взяться за дело.