Хейли признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире и поздравила Трампа

Бывший официальный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение на выборах американского лидера от Республиканской партии, признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире и поздравила своего соперника по президентской гонке Дональда Трампа.