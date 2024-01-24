Хейли признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире и поздравила Трампа

Бывший официальный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение на выборах американского лидера от Республиканской партии, признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире и поздравила своего соперника по президентской гонке Дональда Трампа.
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