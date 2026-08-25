Секрет простой пайки алюминия: пошаговая инструкция

Существует удивительно простой метод пайки алюминия, который доступен каждому. С его помощью можно легко чинить и восстанавливать алюминиевые изделия прямо дома или в гараже, не прибегая к аргоновой сварке.
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