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Секрет простой пайки алюминия: пошаговая инструкция

Секрет простой пайки алюминия: пошаговая инструкция

Существует удивительно простой метод пайки алюминия, который доступен каждому. С его помощью можно легко чинить и восстанавливать алюминиевые изделия прямо дома или в гараже, не прибегая к аргоновой сварке.

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