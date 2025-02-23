В Крыму зафиксировали семь пожаров за сутки

За минувшие сутки на территории Крыма произошло семь пожаров. Как сообщили в ГУ МЧС России по Крыму, среди них наиболее значимые были возгорания в посёлке Приморский под Феодосией и в селе Приятное Свидание под Бахчисараем.
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