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Эксперт по недвижимости назвал покупку квартиры на старте продаж самой выгодной

Эксперт по недвижимости назвал покупку квартиры на старте продаж самой выгодной

На рынке новостроек квартиру выгоднее всего покупать на старте продаж, однако при выборе жилья на вторичном рынке стоит опираться на ставку Центробанка РФ, заявил представитель компании «Самолет Плюс МСК-Север» Дмитрий Гулиев в разговоре с корреспондентом banki.

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