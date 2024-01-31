Риелтор Гулиев назвал покупку квартиры на старте продаж самой выгодной

В 2024 году на рынке новостроек квартиру выгоднее всего покупать на старте продаж, однако при выборе жилья на вторичном рынке стоит опираться на ставку Центробанка РФ, заявил представитель компании «Самолет Плюс МСК-Север» Дмитрий Гулиев в разговоре с корреспондентом banki.
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