В Крыму заявили, что Зеленский превратил Украину в кладбище

Лев Добрый

Да не может быть, протухший наркоман зе-ля заявил, что за всё время операции, у бандеровцев погибло всего 43 000 головорезов! Но мы знаем, что только в Курской области, за три месяца, погибло 40 000 бандеровцев!👍👈😜