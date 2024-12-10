Предательская политика Владимира Зеленского превратила Украину в огромное кладбище, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя данные о потерях на фронте, приведенные будущим президентом США Дональдом Трампом.
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