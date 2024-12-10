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В Крыму заявили, что Зеленский превратил Украину в кладбище

В Крыму заявили, что Зеленский превратил Украину в кладбище

Предательская политика Владимира Зеленского превратила Украину в огромное кладбище, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя данные о потерях на фронте, приведенные будущим президентом США Дональдом Трампом.

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Комментарии
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Лев Добрый
Да не может быть, протухший наркоман зе-ля заявил, что за всё время операции, у бандеровцев погибло всего 43 000 головорезов! Но мы знаем, что только в Курской области, за три месяца, погибло 40 000 бандеровцев!👍👈😜
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