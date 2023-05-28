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Врач Копосов заявил, что рак легких является самым смертоносным онкозаболеванием в России

Врач Копосов заявил, что рак легких является самым смертоносным онкозаболеванием в России

Ежегодно от рака в России умирает более 250 тыс. пациентов. Наиболее смертоносным его видом в нашей стране является рак легких, сообщил врач Павел Копосов.

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