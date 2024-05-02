В Госдепе заявили об отказе Китая от переговоров с США по ядерному оружию

Китай отказался от дальнейших консультаций с США по контролю над ядерным оружием с момента последних переговоров в ноябре 2023 года, сообщило 2 мая издание Semafor со ссылкой на комментарий Госдепа Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии