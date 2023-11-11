Под Торопцем благоустроили могилу военного министра Куропаткина

На гражданском кладбище в д. Наговье Пожинского сельского поселения Торопецкого района Тверской области были завершены работы по благоустройству братской могилы воинов, погибших в боях за свободу и независимость нашей Родины.
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