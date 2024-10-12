7 вкусных и полезных заменителей сахара, которые вам понравятся Алёна ЮрьеваОтказ от сахара — это шаг к здоровью, но перед вами встает вопрос: какой натуральный заменитель выбрать? На рынке представлено множество альтернатив, и чтобы не запутаться, давайте в статье Rsute.