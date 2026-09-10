Инверторные СВЧ-печи: почему они меняют представление о разогреве еды

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда после микроволновки блюдо превращается в нечто странное: сверху появляется сухая корка, внутри остается ледяная середина, а вкус становится далеким от первоначального.
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