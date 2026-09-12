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ТАСС

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Глава "ЛизаАлерт" рассказал о самых сложных поисках за лето

Глава "ЛизаАлерт" рассказал о самых сложных поисках за лето

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Самыми сложными за лето для поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" оказались поиски 15-летнего парня в Тверской области, сейчас они еще продолжаются.

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