Депутат Аксененко: более дешевая ипотека не делает жилье доступнее из-за роста цен

Снижение ипотечной ставки само по себе еще не означает, что жилье становится доступнее. Для семьи важен конечный размер кредита и ежемесячного платежа, а он зависит одновременно и от ставки, и от стоимости квартиры, и от первоначального взноса, рассказал «Газете.