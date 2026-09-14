Депутат Аксененко: более дешевая ипотека не делает жилье доступнее из-за роста цен

Снижение ипотечной ставки само по себе еще не означает, что жилье становится доступнее. Для семьи важен конечный размер кредита и ежемесячного платежа, а он зависит одновременно и от ставки, и от стоимости квартиры, и от первоначального взноса, рассказал «Газете.
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