Российский рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС

Рынок акций России 6 августа открылся коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока — внешняя фондовая и сырьевая конъюнктура постепенно улучшаются после массированных распродаж из-за опасений наступления рецессии в Соединенных Штатах.
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