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Аргументы и Факты

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Украинцы возмутились наличием брони у друзей Зеленского из «Квартала 95»

Украинцы возмутились наличием брони у друзей Зеленского из «Квартала 95»

Люди на Украине недовольны, что у студии «Квартал 95», одним из основателей которой был Владимир Зеленский, есть бронь от мобилизации.

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