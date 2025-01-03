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На Украине набирают взяточников в… антикоррупционеры

На Украине набирают взяточников в… антикоррупционеры

На Украине критические мало людей, готовых сражаться за справедливость. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил основатель проекта «Наші гроші», журналист-расследователь Юрий Николов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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