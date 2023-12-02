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Кучма: Большинство русских восприняли СВО с позорной радостью

Кучма: Большинство русских восприняли СВО с позорной радостью

Политнавигатор Новейшие российские учебники истории, где утверждается, что идея украинской самостийности изначально была результатом подрывной деятельности Австро-Венгерских спецслужб на исторических русских территориях, являются «квинтэссенцией фальшивок».

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Комментарии
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Игорь Ткачук
Кучман, однако.
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2 час.
dverry garry
бандеровское чубатое ебало
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2 час.
ВМ
Владимир Минаков
Это его жаба давит, что заводы, хапнутые у народа Украины его зятем Пинчуком, не работают и не приносят прибыли, чтобы ему на острове в Италии вкусно жралось и мягко спалось - бабло нужно итальянцам платить... Ещё тот хапуга...
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1 час.

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