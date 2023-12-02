Кучма: Большинство русских восприняли СВО с позорной радостью

ВМ

Владимир Минаков

Это его жаба давит, что заводы, хапнутые у народа Украины его зятем Пинчуком, не работают и не приносят прибыли, чтобы ему на острове в Италии вкусно жралось и мягко спалось - бабло нужно итальянцам платить... Ещё тот хапуга...