«Техноград» на ВДНХ запустит онлайн-курс для мам по SMM-дизайну

В рамках образовательного проекта «Мама онлайн» появится новый курс «Дизайнер социальных сетей». Он позволит слушательницам познакомиться с востребованными специальностями, среди которых арт-коллажист, дизайнер анимации и инстаграм-дизайнер.
В рамках образовательного проекта «Мама онлайн» появится новый курс «Дизайнер социальных сетей». Он позволит слушательницам познакомиться с востребованными специальностями, среди которых арт-коллажист, дизайнер анимации и инстаграм-дизайнер.
Свежие комментарии