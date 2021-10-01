Вечерняя Москва

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«Техноград» на ВДНХ запустит онлайн-курс для мам по SMM-дизайну

«Техноград» на ВДНХ запустит онлайн-курс для мам по SMM-дизайну

В рамках образовательного проекта «Мама онлайн» появится новый курс «Дизайнер социальных сетей». Он позволит слушательницам познакомиться с востребованными специальностями, среди которых арт-коллажист, дизайнер анимации и инстаграм-дизайнер.

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