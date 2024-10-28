Агентский НДС на медную катанку - законопроект № 666139-8

Кратко описываю суть готовящихся поправок в статью 161 НК РФ. Как продвигается законопроект, в чем суть изменений: создание реестров, влияние на кабельные заводы, медеплавильные заводы, кто и за кого будет платить НДС.
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