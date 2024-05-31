Переживания по поводу саммита в Швейцарии

Гений про злодейства Что, говорят, Владимир Александрович сильно ругается и стыдит Байдена, который отказывается ехать спать в Швейцарию на важнейший саммит? У Байдена сейчас другие дела, зря президент сопредельной державы его гоняет и пытается заполучить на свои .