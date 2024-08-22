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В Пентагоне заявили о вопросах по вылазке ВСУ в Курской области

В Пентагоне заявили о вопросах по вылазке ВСУ в Курской области

Вопросы относительно целей и задач вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области остаются у Вашингтона даже после пояснений со стороны Киева, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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