Покупку и содержание опасных пород собак призвали согласовывать с властями

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести градацию на право владения собакой в черте городов. Согласно инициативе, небольшие породы будут доступны для свободного владения и содержания, а крупные и опасные должны становиться под государственный контроль.
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