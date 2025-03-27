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Покупку и содержание опасных пород собак призвали согласовывать с властями

Покупку и содержание опасных пород собак призвали согласовывать с властями

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести градацию на право владения собакой в черте городов. Согласно инициативе, небольшие породы будут доступны для свободного владения и содержания, а крупные и опасные должны становиться под государственный контроль.

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