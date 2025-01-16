Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 819 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Харченко
    Британия с Францией сами загнутся, не надо им только мешать, помочь нужноОдни соврали, а г...
  • Александр Харченко
    Ракеты Британии и Франции уже давно летят в сторону Москвы, афторОдни соврали, а г...
  • Eduard
    Сколько у нас гадов ползает.Там русских убивает,а он за них!В Брянской област...

Подоляка заявил о долгожданном переломе на фронте: "Только вчера мы выражали надежду"

Подоляка заявил о долгожданном переломе на фронте: "Только вчера мы выражали надежду"

Военный эксперт Юрий Подоляка заявил о долгожданном переломе на Часовоярском направлении. По его словам, "только вчера мы выражали надежду" и уже сегодня это можно констатировать с полной уверенностью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх