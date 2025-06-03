Изометрический экшен Tron: Catalyst получил демоверсию в Steam** Если вам ...

Изометрический экшен Tron: Catalyst получил демоверсию в SteamЕсли вам нравятся неоновые огни и синий цвет, то вам определенно стоит попробовать Tron: Catalyst, новую видеоигру, созданную Майком Бителлом, автором Thomas Was Alone, John Wick Hex и Tron: Identity.