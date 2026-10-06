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Регионы России

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Израиль подготовил протокол действий при возможной атаке на самолет Flydubai

Израиль подготовил протокол действий при возможной атаке на самолет Flydubai

Израиль имел план направить истребители к самолету Flydubai в случае отказа воздушного судна сесть в аэропорту Табук, сообщает CBS со ссылкой на предусмотренный сценарий действий после нападения на капитана судна.

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