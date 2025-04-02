Киберэксперт рассказал об участившихся случаях мошенничества с помощью видео

В последнее время участились случаи, когда мошенники звонят в Telegram по видео для того, чтобы сделать запись с лицом жертвы и в дальнейшем использовать её для социальной инженерии, предупредила в беседе с RT Дина Фомичёва, руководитель отдела корпоративных клиентов ИТ-интегратора «Телеком биржа».