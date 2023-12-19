В Рыбно-Слободском районе по нацпроекту отремонтировали участок дороги

В Татарстане отремонтировали участок автодороги Казань – Оренбург – Рыбная Слобода длиной 2,5 км. Этот ремонт был проведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», как сообщила пресс-служба Миндортранса РТ.
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