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ФедералПресс

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Авторы каналов в MAX заработали более 1,5 млн рублей на донатах за несколько дней

Авторы каналов в MAX заработали более 1,5 млн рублей на донатах за несколько дней

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Около 4 тыс. авторов публичных каналов в мессенджере MAX получили более 1,5 млн рублей благодаря донатам в первые дни после запуска функции монетизации.

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