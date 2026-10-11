Как 12-летнего москвича обманули на 9 миллионов: разоблачена схема кибермошенников

Москвичи, будьте осторожны! Недавно в столице разоблачили очередную хитрую схему кибермошенников, которая обошлась одной семье в 9 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым