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Царьград

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Джабаров: Молдавия идет по опасному пути Украины при Санду

Джабаров: Молдавия идет по опасному пути Украины при Санду

Владимир Джабаров, сенатор Совфеда, предупреждает о рисках для Молдавии при Майе Санду. Он осуждает преследование оппозиции, ограничения СМИ и возможную экономическую блокаду Приднестровья, напоминающую действия Украины в Донбассе.

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Комментарии
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Eduard
Ей за это и заплатили,а потом как и Зеленский в Европе спрячется!
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17 час.

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