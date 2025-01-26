Владимир Джабаров, сенатор Совфеда, предупреждает о рисках для Молдавии при Майе Санду. Он осуждает преследование оппозиции, ограничения СМИ и возможную экономическую блокаду Приднестровья, напоминающую действия Украины в Донбассе.
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