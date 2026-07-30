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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Датский футбольный союз о продаже прав на ЧМ: «Неприятные ассоциации с тем, как в 2021-м представили Суперлигу – как вор в ночи. Мы боремся за душу футбола, а предложение ФИФА – атака на нее»

Глава Датского футбольного союза Йеспер Меллер выступил против планов ФИФА продать часть прав на чемпионат мира.

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